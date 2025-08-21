物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は7月22日に亡くなった上條恒彦さんを取り上げる。

【写真を見る】紅白歌合戦にも出場！ 上條恒彦さんを“時の人”にした名曲とは？

歌手志望ではなかった

1971年、上條恒彦さんがフォークグループ「六文銭」と組んで歌った「出発（たびだち）の歌」は、第2回世界歌謡祭でグランプリを獲得、今も名曲と名高い。語りかけ励ますような上條さんの豊かな歌声は心に響いた。だが、もともと歌手を志していたわけではなかった。

40年、長野県朝日村生まれ。松本や塩尻の郊外にあたり農業の盛んな地である。

小・中学校の同級生で、朝日村の前村長、中村武雄さんは振り返る。

上條恒彦さん

「ごきょうだいは皆、歌が上手でした。彼は詩を書くのが好きで、声が通り朗読もうまい。優しくて穏やか、成績まで良かった」

県立松本県ケ丘（あがたがおか）高校に進むと演劇に興味が深まった。

演劇部で1年後輩にあたる大輪貴念夫さんは言う。

「木下順二さんの『木竜うるし』の舞台など学校の講堂しか演じる場所がないのがもったいなく感じたほど。演技の隅々まで配慮が行き届き、桁違いにうまい」

58年、役者を志し上京するが苦戦。歌声喫茶でアルバイトをした時、本気でやれば歌で食えるようになると言われ、生活のためと割り切り猛練習。「出発の歌」で時の人となったのは31歳。上京から13年たっていた。72年、時代劇「木枯し紋次郎」の主題歌「だれかが風の中で」も人気を呼ぶ。同年、紅白歌合戦に出場。

「歌が売れたから役者の仕事が来た」

役者として見込んだのは山田洋次さんだ。テレビドラマ「遥かなるわが町」（73年）に倍賞千恵子さんの恋人役として起用。「男はつらいよ 寅次郎子守唄」（74年）ではひげ面で貧乏だが誠実なコーラスグループの団長という大役を任せた。

抜てきに感謝する一方、歌が売れたから役者の仕事が来たと複雑な思いもあった。

演劇評論家の大笹吉雄さんは言う。

「ミュージカルで重宝された。演技はできても歌が不安な役者が多い中、声に張りがあり得難い存在に。森繁久彌さん主演の『屋根の上のヴァイオリン弾き』で好演、86年には森繁さんの指名で役を引き継ぐほど信頼されていた」

テレビでも「3年B組金八先生」の社会の先生役など引く手あまたの状態に。

「にじみ出る温かい人柄が持ち味でした」（大笹さん）

歌手も続けていた。

「もっと流行を狙わないの、と直接聞いたことがある。いいんだ、俺はこれでいくと答えました」（中村さん）

飾らない私生活

65年、5歳年下のファンと結婚、2男が誕生。上條さんが売れると、妻は自立したいと家出。79年に離婚。息子たちを引き取り途方に暮れた。付き人を務めた16歳年下の悦子さんと83年に再婚。4人の男児を授かった。87年、長野県富士見町に移り住み、農作業も始めた。

近所で「ビストロ梅の木」を営み親交の深かった梅川英男さんは言う。

「地元の人と気さくに交流して飾ったところなどありません。長靴姿も普通です。大根など野菜をおすそ分けしてもらいました。店でくつろいで下さるのがうれしかった。ここで焼かせてもらっていいか、とサンマを持ってきたこともあります」

「紅の豚」「もののけ姫」などで声優も担い、宮崎駿さんを店によく招待した。

昨年もミュージカルに出演

ミュージカル「ラ・マンチャの男」では77年から2023年の最終公演まで出演、主役の松本白鸚さんを支える演技が光った。昨年も息子の上條恒（こう）さんが脚本・演出を務めたミュージカル「六月の雨」に出演するなど仕事は途切れなかった。

7月22日、老衰のため85歳で逝去。

「朝日村に『山は大きく』という大切な歌があります。（93年に）上條さんが村のために作詞してくれました。18年、村の新庁舎完成の式典で上條さんは子供たちと一緒にこの曲を歌い、村を離れても故郷はずっと心の中にあるんだよと身をもって教えてくれた」（中村さん）

芸能界が向いていないのではと自問する繊細さがあった。故郷や農作業は落ち着ける場だったのだろうか。

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載