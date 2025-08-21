ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¡È²ñ°÷ÈÖ¹æ36ÈÖ¡É¤È33Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¿¥Ã¥×¤ò¡Ä¡×
½÷Í¥¤ÎÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê53¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡Ê54¡Ë¤ÈÌó33Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ç²¿ÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤â¡Ø°½÷¡Ù°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤í¤¦ºÆ²ñ¡¡ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤Á¤ã¤ó¤È¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¡×¤È¡¢1992Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÅÏÊÕ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ40Ç¯¡£·ù¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ò¤È¤Ä¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¸À¤¦ËþÎ¤Æà¤Á¤ã¤ó¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ö¤Ç¤¹¡¡¤ï¤¿¤·´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¿¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿ËþÎ¤Æà¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö»þÂå¤ÎÏÃ¤Ë¤â²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡¡ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤ºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#²ñ°÷ÈÖ¹æ36ÈÖÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£