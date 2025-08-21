²ÄÊÑ¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ç¾¯Ç¯¿´¤¯¤¹¤°¤ë²ûÃæÅÅÅô¤¬ºÒ³²»þ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë
³«ÊÄ¤¹¤ë3ÌÌ¥é¥¤¥È¤¬ÌÀ¤ë¤¤
3COINS¤Î¡Ö2WAY¥é¥¤¥È¡¿SOBANI¡×¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È±ßÅû·Á¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë´¶¤¸¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤¬3ÌÌ¥é¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¤¯¤È¹°è¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë²ÄÊÑ¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ·°æ¤«¤é¥Ö¥é²¼¤²¤ì¤Ð¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÄäÅÅ¤¹¤ë¤È¿´¤Þ¤Ç°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÎÏ¤ÏÃ±3ÅÅÃÓ¡ß3ËÜ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥ê¥³¤Ç¤ÏÃ±4ÅÅÃÓ¤òÃ±3ÅÅÃÓ¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2WAY¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¼ê»ý¤Á¤ÈÄß¤ê²¼¤²¤Ç2WAY¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3ÌÌ¥é¥¤¥È¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤ÞÅÀÅô¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¿ÃÖ¤¥é¥¤¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦Í¥¤ì¤â¤Î¡£¤ï¤¶¤ï¤¶ÉáÄÌ¤Î²ûÃæÅÅÅô¤ËÇò¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤òÈï¤»¤Æ¡¢¸÷¤ò³È»¶¤µ¤»¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò¹Ô»È¤»¤º¤È¤â½¼Ê¬¤Ê¸÷ÎÌ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï880±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤ÎÆ¯¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â¿²¤ëÁ°¤ÎÆÉ½ñÍÑ¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Ö¥é²¼¤²¤Æ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡© Î×µ¡±þÊÑ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
