◇第107回全国高校野球選手権第14日 準決勝 日大三 4―2 県岐阜商（2025年8月21日 甲子園）

日大三（西東京）が延長10回タイブレークの末に県岐阜商を4―2で破り、優勝した2011年以来14年ぶりの決勝進出を決めた。23日の決勝では沖縄尚学―山梨学院の勝者と対戦する。

日大三は初回に4番・田中諒（2年）の左前適時打で先制。今夏初登板の先発・根本智希（2年）が2回に追いつかれ、4回1死二、三塁のピンチを迎えると、エース近藤優輝（3年）が登板した。近藤は5回2死一、二塁から適時打を浴びて勝ち越されたが、その後は延長10回まで6回2/3を1安打3四死球1失点の好投で得点を許さなかった。

打線は8回1死一、二塁から7番・近藤の中前打で同点。延長10回にも1死二、三塁から近藤の中前打で勝ち越し、8番・桜井春輝（3年）の適時打でさらに1点を加えた。その裏の1死二、三塁で、三木有造監督は田中に代えて古関健人（3年）を一塁の守備に起用。2死から痛烈な打球が一塁へ飛んだが、古関が処理してゲームセットとなった。

三木監督は根本の先発起用について「真っすぐも力ある子で、東京の大会から一度も放ることできなかったので、もうここしかないと思った」と説明。「しっかりしている子なんで、4回もってくれたので近藤の負担も軽くなったと思う。本当によく投げてくれた」とねぎらった。打線は県岐阜商のエース柴田蒼亮（2年）を最後に攻略し、「最後はもう選手たちが何とかしてくれた。凄い成長だと思います。一日一日、それこそ1分1秒ずっと成長している」と称えた。