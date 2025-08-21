◆米大リーグ ナショナルズ５―４メッツ（２０日・米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

メッツ・千賀滉大投手（３２）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ナショナルズ戦に先発し、６回途中８４球を投げて６安打５失点（自責４）、４奪三振で降板して８勝目を逃して５敗目を喫した。５失点は今季ワーストで、メジャー５０試合目の登板でワーストタイだった。

初回は２三振を奪うなど３者凡退で抑える好発進を切った千賀。２回も３者凡退で抑えたが、３回からは苦しんだ。両軍無得点の３回に２四球と捕手の打撃妨害などで１死満塁のピンチを迎えると、エイブラムズの一塁への内野安打で先取点を献上すると、続くベルにも中犠飛を許した。

２点ビハインドの４回は１死二塁からクルーズの左翼線への適時二塁打、ミラスの右翼線への適時三塁打と２連打を浴びてリードを４点に広げられた。５回にはバティが１５号ソロを放って３点差。だが、５回１死からベルに右翼へ１６号ソロを浴びて再び４点差となった。６回のマウンドに上がったが、先頭打者に安打を許してマウンドを降りた。

千賀は６月１２日（同１３日）の本拠地・ナショナルズ戦で一塁へのベースカバーに入った際に右太もも裏を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。７月１１日（同１２日）の敵地・ロイヤルズ戦で復帰したが、その後は白星に恵まれておらず、６月１２日の７勝目を最後に２か月以上、７登板連続で白星なしとなった。

千賀は試合後の現地放送のインタビューで「ゾーン内に行けていると思いますし、本当に最後の最後に甘いところにいってしまったのが、今日の複数取られた要因かなと思います。詰めの甘さが出たのが悔しい」と猛省し、次回は中４日での登板になる可能性を問われ「それが（メジャーでは）レギュラーだと思うので、しっかり合わせていきたいと思います」と前を向いていた。