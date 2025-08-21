女優・趣里と母で歌手の伊藤蘭の２ショットが披露された。

伊藤が２１日までにインスタグラムを更新し「ツアーの最終公演が再びオンエアされます♪」と報告。２２日にＷＯＷＯＷライブで放送されるという。「ご覧になった方も初めての方も宜しくお願いします！」と呼びかけ、「趣里とは初めての共演でした」と回顧した。

今年１月２５日に行ったライブでの親子ショットを披露。東京・有明ガーデンシアターで開催したコンサートツアーの最終公演でのものだ。アンコールで趣里がゲストで登場。趣里が、ヒロイン・福来スズ子を演じたＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」の劇中で歌唱した「買い物ブギー」「ラッパと娘」をパフォーマンスした。

フォロワーは「蘭さんと趣里ちゃんのコラボ最高でした感動が蘇ります〜。あのタイミングで共演してくれて本当に良かったな〜と今更ながらに感じています。趣里ちゃんお元気かな〜？またいつかゲストで来て欲しいですね」「写真の蘭さんめっちゃええ表情ですねー。趣里ちゃんもノリノリ」「親子で同じステージにたてるなんて、本当に素敵ですね。幸せです」「そっくりですね！」「似てますねー！」「素敵〜〜」の声を寄せた。