◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年8月20日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。4回に打球が直撃するアクシデントに見舞われ、現地放送席からは心配の声が上がった。

4回1死一、三塁で8番・アルシアの放った痛烈な打球が右足を直撃。投手への強襲安打となり、失点。大谷は苦悶の表情を浮かべ、足を引きずりながらマウンドに戻った。トレーナーらが駆けつけ、状態を確認後、投球を続行したものの、この回6安打を集中され、3点を失った。

この日、地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をステファン・ネルソン氏、解説を通算204勝のレジェンドOBのオーレル・ハーシュハイザー氏が務めた。

ネルソン氏は「大谷の脚に当たった！足を引きずる大谷に注目が集まる。あのライナーは彼の脚にまともに当たった」と実況。「大きな音がした」とハーシュハイザー氏も心配な様子。

続けて「おそらく彼はピッチャーとしては続投しないだろうと私は推測する。なぜなら、脚に問題があって、それが投球フォームに影響するようなことは避けたいからだ」と分析した。

続けて「彼が歩き出そうとしているのがわかるだろう。ロバーツ監督に“自分は大丈夫だ”とアピールしているようだ」と大谷の対応に注目。「これは凄い精神力だ。痛みは消えないが、どうにかして役割りを果たす方法を見つけるのだ」と大谷のタフさを称賛した。