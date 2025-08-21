通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.10 7.12 6.93 6.59
1MO 8.94 7.18 7.47 6.91
3MO 9.31 7.19 8.09 7.18
6MO 9.32 7.13 8.39 7.40
9MO 9.43 7.23 8.69 7.67
1YR 9.49 7.31 8.86 7.83
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.07 8.44 7.29
1MO 7.98 8.47 7.51
3MO 8.66 8.80 7.72
6MO 9.08 8.92 7.80
9MO 9.46 9.20 7.95
1YR 9.69 9.38 8.07
東京時間10:05現在 参考値
ドル円は１週間８％前後での推移。落ち着いた水準での推移が続く
