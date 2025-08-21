　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.10　7.12　6.93　6.59
1MO　8.94　7.18　7.47　6.91
3MO　9.31　7.19　8.09　7.18
6MO　9.32　7.13　8.39　7.40
9MO　9.43　7.23　8.69　7.67
1YR　9.49　7.31　8.86　7.83

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.07　8.44　7.29
1MO　7.98　8.47　7.51
3MO　8.66　8.80　7.72
6MO　9.08　8.92　7.80
9MO　9.46　9.20　7.95
1YR　9.69　9.38　8.07
東京時間10:05現在　参考値

ドル円は１週間８％前後での推移。落ち着いた水準での推移が続く