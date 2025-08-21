「ABYTS Edition MOMENTUM 4 Wireless」

Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーと俳優・佐藤健が立ち上げたライフスタイルブランド「ABYTS」がコラボレーションしたワイヤレスヘッドフォン「ABYTS Edition MOMENTUM 4 Wireless」を、直販サイトと限られた取扱店でも順次発売する。価格は59,950円。

ABYTSでは7月28日に数量限定で発売済みだが、8月21日に編集部が確認したところ、再販分が販売されている。

「るろうに剣心」などで知られる佐藤健が、音楽を題材にしたNetflixで配信中のドラマ「グラスハート」を手掛けたことをきっかけに実現したコラボレーション。佐藤は「自分の作品をできる限り没入感のあるサウンド環境で体験してもらいたいとずっと思ってきました。ゼンハイザーとなら、その想いが現実になります」とコメントしている。

ゼンハイザーのワイヤレスヘッドフォン最上位モデルである「MOMENTUM 4 Wireless」をベースとし、ブラックのボディにブロンズオレンジラインとロゴプレートを追加。左側ハウジングには、レーザー刻印でブランドロゴ「abyts tokyo」をあしらった。

アクティブノイズキャンセリング対応で、最大60時間の長時間再生が可能。ドライバー口径は40mm。今回のコラボレーションのためだけに製作したという専用ボックス付き。専用の携帯ケースにもブランドロゴがあしらわれている。