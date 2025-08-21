トランプ政権、麻薬密輸対策にイージス艦…ベネズエラ大統領を「世界有数の密売人」と批判

【ワシントン＝淵上隆悠、リオデジャネイロ＝大月美佳】ＡＰ通信は１９日、米軍のイージス艦３隻が、麻薬密輸対策のためベネズエラ沖に近く到着すると報じた。

トランプ米政権は、ベネズエラの反米左派ニコラス・マドゥロ大統領を「世界有数の麻薬密売人」と批判し、圧力を強めている。

報道によると、イージス艦３隻には海兵隊員らが乗船し、今後数か月にわたってカリブ海での麻薬の密輸などを監視する。ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官は１９日の記者会見で、「トランプ大統領はあらゆる手段を使って、米国に麻薬が流入するのを阻止する」と強調した。

パム・ボンディ米司法長官は７日、マドゥロ氏が密輸に直接関わったコカイン７トンを押収したと明らかにし、マドゥロ氏の逮捕につながる情報への懸賞金を５０００万ドル（約７４億円）に倍増した。

マドゥロ氏は反発している。１８日の演説では、米国の圧力を「衰えゆく帝国による奇抜で異様な脅威だ」と非難。「我々は海、空、土地を守り抜く」と訴え、国内全域で４５０万人以上の民兵を動員すると明らかにした。