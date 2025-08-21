Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡¢¥â¥Æ¤ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ë¼»ÅÊ¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊñÃú¤Î²»¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/21¡Û½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè104ÏÃ¤¬¡¢21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄ¡Ë¤¬¼»ÅÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë
Ä«¥É¥éÂè112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦¾®¾¾Äª¤¬¥â¥Ç¥ë¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌø°æ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¤ÎÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤Î»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¿ó¡£¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤Î¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤Î¤Ö¤¬¥«¥Õ¥§¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤Î¿ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ó¤Ë3¿ÍÁÈ¤Î½÷À¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Î¤Ö¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤ë¿ó¤Î»Ñ¤Ë°¢Á³¡£¤Î¤Ö¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¿ó¤Î¿ÆÍ§¡¦¿ÉÅç·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤â¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡Á¡£»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ½÷¤Ë¤â¥â¥Æ¤È¤ë¤Ð¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¤Î¤Ö¤¬¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ä¤Í¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤È¡¢·òÂÀÏº¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡£½Ð¶ÐÁ°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤µ¤ó¤ä¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¡£¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¡¼¤Î¤¯¤»¤ËÀ¸°Õµ¤¤ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¡¢·òÂÀÏº¤Ë¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤âÎÉ¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤»¤º¡Ö¤ª¼ÙËâ¤ß¤¿¤¤¤ä¤¡×¤ÈÀè¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
·òÂÀÏº¤«¤é¤Î¤Ö¤¬ÅÜ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¹²¤Æ¤Æ²È¤Øµ¢¤Ã¤¿¿ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢Âæ½ê¤Ç¤Ï¤Î¤Ö¤¬Àª¤¤¤è¤¯Âçº¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î²»¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤¬ÂÓ¤Ó¡¢¿ó¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡£µÊÃãÅ¹¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤Ç¤â¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤¤¤è¡£¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Ç¤â¥ä¥¥â¥Á¾Æ¤¯¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤Î¤Ö¤ÏÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
3¿ÍÁÈ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤ë¿ó¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¼»ÅÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ö¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼»ÅÊ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éËÜ²»¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¿ó¤¬´î¤Öµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢Âçº¬¤òÀÚ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡ÖÊñÃú¤Î²»¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê·ã¤·¤¤²»½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤â¡×¡ÖÂçº¬¤ÏÌµ»ö¤«¤Ê¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡º£ÅÄÈþºù¥Ò¥í¥¤¥óÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×
