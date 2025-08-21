堀田茜、美ウエストチラリの私服姿に反響「へそ出しセクシー」「カジュアルで素敵」
【モデルプレス＝2025/08/21】モデルの堀田茜が20日、自身のInstagramを更新。ウエストがのぞく私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀田茜、セクシーなへそ出しコーデ
堀田は、投稿文にキウイと鳩の絵文字を添え、写真を公開。牧場の様子や皿に盛られたキウイのほか、自撮りショットでは白いクロップド丈のTシャツとデニムパンツを合わせた私服姿で、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「へそ出しセクシー」「カジュアルで素敵」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「真似したい！」「美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
