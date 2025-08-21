シンガー・ソングライターの「少年T」こと佐香智久（さこう・ともひさ、33）が21日までにX（旧ツイッター）を更新。親交のあった歌手luzさんの訃報を受け、追悼した。

佐香は「よく遊んでた だから異変にはすぐ気付いた 彼の異変を最初に友人たちに相談してしまったのは僕だった その時彼に『裏切ったな』と言われた これが最後だぞと本気の喧嘩をした そこで僕は彼と同じに見られたくなくて縁を切ってしまった 報道後、一度だけ彼に会った『もう二度としないから見てて欲しい』と言われた」とluzさんとのやりとりを回想した。

昨年1月、違法薬物の所持容疑で逮捕されたと報道された当時のluzさんについて「頑張ろうとする彼の周りにはクソみたいな大人がたくさんついてて（中には違う人もいたが）、誰も力を貸してくれないからそこで戦うしかなかったんだと思う」などと思いを寄せた。

自身を顧みては「友達としてできることはもっとあったのかもしれない 今のるすくんの環境なんて想像に容易いのに、裏切ったのはお前の方だろと聞く耳を持たなかった自分が今ではとても小さくて惨めなやつだったなと悔やまれる」とも吐露。

luzさんに向けて「君が最後まで戦ってたこと、ただ純粋なだけだったってことみんな知ってるぞ」と語りかけるようにつづり、「数字や優劣で比べられない世界で、どうかゆっくり心休められてますように ご冥福をお祈りいたします」と悼んだ。