“学術誌「Analyst」発刊150周年 記念講演”を実施！RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2025
JAIMA、と、JSIAは、両団体が共同開催する最先端科学・分析システム＆ソリューション展「JASIS(ジャシス)2025」の一部として、2025年9月4日・5日に、「RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2025」を幕張メッセ 国際会議室で開催します。
国際会議は英国王立化学会(The Royal Society of Chemistry：以下RSC)とJAIMAの企画・運営で2011年から開催しています。
2025年はRSCの学術誌「Analyst」の発刊150周年に当たり、9月4日の初日には、本国際学会創設時の主メンバーであります国立清華大学(National Tsing Hua University)北森 武彦 玉山榮誉講座教授とRSC Executive Editor Philippa Rossから記念講演をしていただきます。
また、従来通り、分析化学・技術に関する招待研究者による講演と一般公募のポスター発表から構成されます。
9月4日・5日の2日間、ポスター発表・講演の聴講を希望される方は以下のJASIS 2025のサイトから事前来場登録をお願いします。
【日時】
2025年9月4日(木) 9時30分〜17時10分予定
2025年9月5日(金) 9時30分〜17時30分予定
【会場】
幕張メッセ 国際会議場 2階 国際会議室
【申込URL】
RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2025はJASIS 2025内で開催されますので、来場の際にはJASIS 2025の事前来場登録をお願いします。
一般聴講の方はJASIS 2025の入場証で聴講が可能です。
【招待講演者】
・University of Surrey , UK
Melanie Bailey
“Progress towards sub-cellular multi-omics”
・Osaka Metropolitan University , Japan
Hideaki Hisamoto
“Lipophilic Dye Liquids : A Novel Dye Material for Use in Highly-Sensitive Optical Chemical Sensing”
・National Tsing Hua University , Taiwan
Takehiko Kitamori
“From Analytical Chemistry”
・Nanjing University , China
Jun-Jie Zhu
“Electrochemiluminescence Imaging for Analytical Application”
・Mahidol University , Thailand
Duangjai Nacapricha
“Cost-Effective Platforms for Decentralized Chemical Analysis”
・Konkuk University , Korea
Ki Soo Park
“Targeting Small Extracellular Vesicles Derived from Colorectal Cancer with DNA aptamers: Toward Diagnostic and Therapeutic Applications”
【RSC-JAIMAオーガナイザー】
久本 秀明(RSCアナリストアソシエイトエディター、大阪公立大学)
ダニエル・チッテリオ(RSCフェロー、慶應義塾大学)
