生化学工業<4548.T>が反発している。同社は２０日の取引終了後、外科手術で使う癒着防止材「ＳＩ－４４９」について、医療機器として製造販売承認を申請したと発表しており、材料視した買いが入っている。



外科手術後は手術で欠損又は損傷した部位が修復する過程で、本来は離れている手術で傷ついた部位と周辺組織が結合する「術後癒着」が発生することがある。術後癒着は術後合併症の主な原因となっており、発生リスクを低減させる癒着防止材は主にシート状やゲル状の製品が使われている。一方、生化学が申請したＳＩ－４４９は粉末状であり、凹凸が多い組織表面への付着性が高い。同社は普及が進む腹腔鏡下手術での使いやすさに優れているとみている。また、体内に存在する物質で構成されているため、高い生体適合性が期待できるという。



出所：MINKABU PRESS