山下美月が“クールフェミニン”なスタイルで魅了！RESEXXY（リゼクシー）秋ビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

俳優・山下美月がまとう「RESEXXY（リゼクシー）」の“クールフェミニン”な秋ビジュアルが公開された。

■山下美月が着こなす“強さと可愛さ”が共存する最新5ルック

「More fascinate.」をブランドコンセプトに掲げるレディースブランドRESEXXYが、ビンテージ加工やオーバーサイズ、フェイクレザー、スタイリッシュなカットソーなど、クールなムードを感じさせるアイテムに、レース・チュール・フリルの甘さをミックスした2025秋コレクションを発表。フェミニンながらも洗練された“クールフェミニン”スタイルが揃う。

イメージモデルを務める俳優の山下美月を起用し“強さと可愛さ”が共存する、Fearless ＆ darlingな最新5ルックを提案。WEBカタログは8月21日に公式通販サイトRUNWAY channelにて公開された。

8月21日は新ビジュアルとともに、スペシャルムービーを公式SNS、RUNWAY channel、全国のRESEXXY店舗で公開。掲載商品は同日12時よりRUNWAY channel、ZOZOTOWNにて先行販売をスタートする（※一部商品は全国のRESEXXY店舗でも販売）。

RESEXXYはブランド名にもあるセクシーを“人を惹きつける魅力”と定義し、理想の女性像のコンセプトとして「人生を楽しみ、美しさを磨き続け、憧れられる女性」を掲げている。そのブランドコンセプトが山下美月の努力家で何事にも手を抜かず全力で取り組んでいる姿勢に共感し、ブランドイメージモデルの起用に至った。

■関連リンク

RESEXXYブランドサイト

http://resexxy.com/

RESEXXY OFFICIAL X

https://x.com/RESEXXY

RESEXXY OFFICIAL TikTok

山下美月 OFFICIAL SITE

https://mizukiyamashita.com

■「RESEXXY（リゼクシー）」秋ビジュアル画像