日本プロ麻雀連盟の最高峰タイトル「鳳凰位」への挑戦権を争う、鳳凰戦A1リーグの第9節C卓が8月20日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」の新チーム・EARTH JETSに加入したHIRO柴田がたくないトップを取った。

同卓にはKONAMI麻雀格闘倶楽部の現メンバー・佐々木寿人、元メンバーの前原雄大と藤崎智という3人が集まったが、HIRO柴田が盤石の強さを発揮した。4戦全てで連対し＋54.3と大きく上積みに成功。暫定ながらトータルでも首位に浮上した。試合後は「ポイントを生かして逃げずにもっと攻めたいと思います」と、貪欲にポイントを求める姿勢を明かしていた。

【試合結果】

1位 HIRO柴田 ＋54.3

2位 佐々木寿人 ＋26.2

3位 藤崎智 ▲30.4

4位 前原雄大 ▲50.1

◆鳳凰位 日本プロ麻雀連盟のタイトルの1つで、30年以上の歴史がある同連盟最高峰タイトル。A〜Eまで計11のリーグに分かれている。A1は12人で行われ、上位3人が前年度の鳳凰位と半荘16回戦でタイトルを争う。

◆日本プロ麻雀連盟 1981年に設立。森山茂和会長。ベテラン・中堅・若手と各大会・メディアで活躍するプロが多数所属する。現在の所属プロは業界最大規模となる600人以上。2016年に行われた「麻雀プロ団体日本一決定戦」でも優勝した。主なタイトル戦は鳳凰位、十段位、麻雀グランプリMAX、王位戦、麻雀マスターズ、女流桜花、プロクイーンなど。

