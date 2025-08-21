9月12日発売のGU×「星のカービィ」コラボが争奪戦になりそう。英国風カーディガンやポーチなどに注目だよ
GU（ジーユー）が「星のカービィ」とコラボレーション。
2025年9月12日（金）より、全国のGU店舗およびオンラインストア（8時15分〜予定）で販売されます。
今回は、税込1990〜3990円で買える、ウィメンズ・メンズ・グッズをご紹介！
「GU×カービィ」コラボ新作はブリティッシュムード
GUとカービィのコラボコレクションは、「UNDER THE WHISPY WOODS“ウィスピーウッズの森で会いましょう”」がテーマ。ウィスピーウッズは、東京・大阪・博多にあるカービィカフェの、シンボル的存在です。
アイテムは、カフェのフードメニューや、愛らしいカービィをモチーフとした、ブリティッシュなデザインでお目見え。
友達やパートナー、家族と一緒にカフェに行きたくなるような、楽しいラインナップになっていますよ。
着回し力◎ ウィメンズで秋のきれいめコーデ
ウィメンズには、3型がそろいます。
08 DARK GRAY
30 NATURAL
「ケーブルニットベスト Kirby」（税込2290円）は、08 DARK GRAY／30 NATURALの2色展開。
アップルパイのようなケーブル網みと、カービィのワッペンがポイントですよ。
01 OFF WHITE
63 BLUE
「ショートシャツ Kirby」（税込2990円）は、01 OFF WHITE／63 BLUEの2色。カラーによって、胸の刺繍デザインが異なります。
ストライプが爽やかで、単体でもレイヤードコーデでも、おしゃれに決まりそう。
30 NATURAL
69 NAVY
「スウェットハーフジッププルオーバー Kirby」（税込2990円）は、30 NATURAL／69 NAVYの2色でおでましです。
胸部分に配された、カービィカフェのメニュー「ヘンケイ！くるまほおばりケーキ」と「カービィのふわふわパンケーキ」のデザイン、どちらもかわいい…。
メンズは、ゆるっと着こなしちゃお
メンズアイテム2型をオーバーサイズに着こなすのも、アリかも。
30 NATURAL
69 NAVY
ゆるっと着こなしたい「Vネックカーディガン Kirby」（税込3990円）は、30 NATURAL／69 NAVYの2カラーです。
お昼寝するカービィが、チェック柄の中にこっそり隠れている、きゅんとするデザインにも注目ですよ。
ウィスピーウッズの森をイメージさせる、木目調ボタンもポイント◎
01 OFF WHITE
09 BLACK
「スウェットプルオーバー Kirby」（税込2990円）は、01 OFF WHITE／09 BLACKの2色がそろいます。
フロントにドーンと登場したウィスピーウッズと、カービィカフェメニューのエンブレム風ワンポイントの、カラーによって異なる2デザインでお目見えです。
ゲット必至の激かわポーチ
チャックで開け閉めするタイプの「ポーチ Kirby」（税込2490円）も、見逃し厳禁！
マチがあるから、コスメがたっぷり入りそうです。
11 PINK
45 YELLOW
『11 PINK』は、カービィのお顔が癒し効果絶大。『45 YELLOW』は、すやすやとお昼寝しているワドルディがかわいすぎます。
どちらもキュートで、選べなくなっちゃいますね。
お手頃価格のGUアイテムでカービィとお出かけしよ
GUのブリティッシュなアイテムに、カービィをモチーフとして取り入れたデザインは、実用的で着回しが利くのもうれしい。
9月12日（金）の発売に備えて、気になるアイテムをチェックしておきましょう〜！
公式オンラインストア
https://www.gu-global.com/jp/
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
参照元：株式会社ジーユー プレスリリース
2025年9月12日（金）より、全国のGU店舗およびオンラインストア（8時15分〜予定）で販売されます。
今回は、税込1990〜3990円で買える、ウィメンズ・メンズ・グッズをご紹介！
「GU×カービィ」コラボ新作はブリティッシュムード
GUとカービィのコラボコレクションは、「UNDER THE WHISPY WOODS“ウィスピーウッズの森で会いましょう”」がテーマ。ウィスピーウッズは、東京・大阪・博多にあるカービィカフェの、シンボル的存在です。
友達やパートナー、家族と一緒にカフェに行きたくなるような、楽しいラインナップになっていますよ。
着回し力◎ ウィメンズで秋のきれいめコーデ
ウィメンズには、3型がそろいます。
08 DARK GRAY
30 NATURAL
「ケーブルニットベスト Kirby」（税込2290円）は、08 DARK GRAY／30 NATURALの2色展開。
アップルパイのようなケーブル網みと、カービィのワッペンがポイントですよ。
01 OFF WHITE
63 BLUE
「ショートシャツ Kirby」（税込2990円）は、01 OFF WHITE／63 BLUEの2色。カラーによって、胸の刺繍デザインが異なります。
ストライプが爽やかで、単体でもレイヤードコーデでも、おしゃれに決まりそう。
30 NATURAL
69 NAVY
「スウェットハーフジッププルオーバー Kirby」（税込2990円）は、30 NATURAL／69 NAVYの2色でおでましです。
胸部分に配された、カービィカフェのメニュー「ヘンケイ！くるまほおばりケーキ」と「カービィのふわふわパンケーキ」のデザイン、どちらもかわいい…。
メンズは、ゆるっと着こなしちゃお
メンズアイテム2型をオーバーサイズに着こなすのも、アリかも。
30 NATURAL
69 NAVY
ゆるっと着こなしたい「Vネックカーディガン Kirby」（税込3990円）は、30 NATURAL／69 NAVYの2カラーです。
お昼寝するカービィが、チェック柄の中にこっそり隠れている、きゅんとするデザインにも注目ですよ。
ウィスピーウッズの森をイメージさせる、木目調ボタンもポイント◎
01 OFF WHITE
09 BLACK
「スウェットプルオーバー Kirby」（税込2990円）は、01 OFF WHITE／09 BLACKの2色がそろいます。
フロントにドーンと登場したウィスピーウッズと、カービィカフェメニューのエンブレム風ワンポイントの、カラーによって異なる2デザインでお目見えです。
ゲット必至の激かわポーチ
チャックで開け閉めするタイプの「ポーチ Kirby」（税込2490円）も、見逃し厳禁！
マチがあるから、コスメがたっぷり入りそうです。
11 PINK
45 YELLOW
『11 PINK』は、カービィのお顔が癒し効果絶大。『45 YELLOW』は、すやすやとお昼寝しているワドルディがかわいすぎます。
どちらもキュートで、選べなくなっちゃいますね。
お手頃価格のGUアイテムでカービィとお出かけしよ
GUのブリティッシュなアイテムに、カービィをモチーフとして取り入れたデザインは、実用的で着回しが利くのもうれしい。
9月12日（金）の発売に備えて、気になるアイテムをチェックしておきましょう〜！
公式オンラインストア
https://www.gu-global.com/jp/
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
参照元：株式会社ジーユー プレスリリース