21日11時現在の日経平均株価は前日比142.74円（-0.33％）安の4万2745.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は589、値下がりは934、変わらずは94と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は50.65円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が31.91円、第一三共 <4568>が24.01円、ファストリ <9983>が13.78円、中外薬 <4519>が9.32円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を58.08円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が6.69円、フジクラ <5803>が5.74円、日東電 <6988>が5.57円、コナミＧ <9766>が4.56円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、化学、パルプ・紙と続く。値下がり上位には医薬品、陸運、建設が並んでいる。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

