俳優の吉田栄作が２１日、フジテレビ系「ノンストップ！」の密着を受け、白Ｔシャツ＆デニムというスタイルのきっかけとなる２人の人物を告白。また、数え切れないほど白Ｔシャツを持っているが、プライベートでは一切着用しない理由も明かした。

番組では吉田栄作のライブに密着。吉田といえば、白Ｔシャツにデニムが代名詞だが、そのきっかけとなった人物が２人いたという。

１人が米国の伝説的俳優のジェームス・ディーン。「（Ｔシャツにデニム姿の）ポスターがうちの壁にドーンと貼ってある。飾り気がない男の姿。こびない生きざまみたいなのが伝わってくる。こういう風な男になろうと思っていた自分がいた気がする」と振り返った。

そしてもう１人が浜田省吾。「中３ぐらいのときに、友達のうちに遊びに行って、ハマショーさんの音楽に出会って、そこでいいなあと思って」と影響。また浜田の「ＤＯＷＮ ＢＹ ＴＨＥ ＭＡＩＮＳＴＲＥＥＴ」のジャケットも、白Ｔ＆デニム姿の浜田が写っており、その姿を意識するようになったという。

私生活でも白Ｔは「数えたことはないが、断トツで白Ｔが多い」というものの、プライベートでは「一番着ない」という。

たくさん持っているにも関わらず「一番着ない」理由を聞かれ「普段着るとどうなるかわかります？すぐバレる」と苦笑い。「若い頃、街中が全員白Ｔになったことがある。ぼくも普通に白Ｔを着て歩いていたら『あー！本当に着てる！』って言われて。そこから私生活では着なくなった」と笑って振り返り「（白Ｔは）ぼくにとっては戦闘服」と語っていた。