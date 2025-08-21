「気付いたらサイズ欠け」の前に！【GU】夏 → 秋準備にGETしたい♡「ポロ襟カーデ」

そろそろ、秋支度を始めたくなる頃。今のうちにGETしておきたいのは、一点投入でトレンドのプレッピー & クラシカルスタイルを楽しめそうな【GU（ジーユー）】の「ポロ襟カーデ」。ジャケット感覚でも使えて着回し力が高そうで、オンにもオフにも活躍が期待できます。サイズ欠け & カラー欠けが続出しそうなので、気になる人は早めにチェックして。

オンオフOK！ 着回し抜群の最旬ポロカーデ

【GU】「ミラノリブポロカーディガン」\2,990（税込）

旬のプレッピースタイルを楽しめそうなポロ襟カーデは、襟付きデザインできちんと感を演出できそう。公式オンラインストアで「ジャケット感覚で羽織れる」と紹介されているように、スタイリングの幅が広がりそうです。プライベートにもお仕事にも、シーンレスに活躍する予感。カラーは、全4色展開。

ほどよい厚みで高見え！ 秋までロングシーズン使える

こちらのスタッフさんは「ほどよい厚みの素材で高見えします」とコメントしており、プラスワンでコーデを格上げできそう。肌寒くなる秋まで、ロングシーズン使えそうなのも嬉しいポイントです。バミューダパンツを合わせて、パンプスとドレープTできれいめに引き寄せれば、トレンド感たっぷりのオフィスコーデが完成しそうです。

スタイルアップも◎ 大人に似合うプレッピースタイル

こちらのスタッフさんは、チェック柄スコートとローファーを合わせたプレッピースタイルを提案。グレーやネイビーの上品 & 洗練された配色で、大人に似合うトレンドコーデに。短めの着丈で上半身がコンパクトにまとまりそうなので、スタイルアップも狙えそうです。自分好みのベストサイズを購入したいなら、サイズ欠けする前にチェックして。

カラー欠け前にGETしたいトレンドのブラウン

「秋トレンドのプレッピーやクラシカルコーデにおすすめのアイテム」とリコメンドしているこちらのスタッフさんは、シックに決まるブラウンを着用。秋ムードも旬度も一気に高まるブラウンは、カラー欠けの予感大。早めにGETしておくことをおすすめします。スカーフやナロースカートを合わせたエレガントスタイルは、デートにもぴったり。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i