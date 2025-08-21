ミスタードーナツが、秋の訪れを感じる「さつまいもド」3種と「くりド」2種を『秋のいもくり推しド合戦』をテーマに期間限定で発売。

秋に人気の素材である「さつまいも」と「くり」をドーナツで表現したメニューがラインナップされます☆

ミスタードーナツ「秋のいもくり推しド合戦」

販売期間：2025年8月27日（水）〜10月下旬（順次販売終了予定）

販売店舗：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

創業55周年を迎えたミスタードーナツから、秋の人気食材「さつまいも」と「くり」をドーナツで表現した期間限定メニューが登場。

ドーナツ生地に1.3％のさつまいも粉末を使用した「さつまいもド」はしっとり＆ねっとり食感のさつまいもをイメージした生地が特長で、2025年はさらにさつまいものねっとり食感にこだわり開発されました。

とろりとした濃蜜いもソースや、しっとりなめらかなスイートポテトフィリング、カリカリ食感が特長のブリュレ等、相性の良いトッピングとの組み合わせで、それぞれ食感の違いをお楽しみいただけるラインナップで登場します。

2024年に登場した「くりド」はさらにくりの風味を味わってもらうために2025年はドーナツ生地に0.1％のマロンペースト練りこんだ新生地で登場。

栗のような「ほくほく＆しっとり食感」がドーナツで再現されています。

マロン風味チョコやマロンホイップを組み合わせることで、“栗”を存分に楽しめるメニューです☆

さつまいもド しっとりスイートポテト

価格：テイクアウト 205円(税込)／イートイン 209円(税込)

しっとりなめらかなスイートポテトフィリングとの組み合わせが楽しめる「さつまいもド しっとりスイートポテト」

さつまいもをイメージしたしっとり＆ねっとり食感の生地が使用されています。

さつまいもド とろり濃蜜いもソース

価格：テイクアウト 183円(税込)／イートイン 187円(税込)

まるで濃蜜いものような「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」

しっとり&ねっとり食感の生地ととろりとした濃蜜いもソースを組み合わせています。

さつまいもド 香ばしブリュレ

価格：テイクアウト 205円(税込)／イートイン 209円(税込)

さつまいもをイメージした生地と、キャラメリゼのカリカリ食感を合わせて楽しめる「さつまいもド 香ばしブリュレ」

ティータイムのお供にぴったりなドーナツです。

くりド マロンホイップ＆ハニー

価格：テイクアウト 237円(税込)／イートイン 242円(税込)

栗をイメージしたルックスがかわいい「くりド マロンホイップ＆ハニー」

栗をイメージしたホクホク&しっとり食感の生地に、グレーズと焼き栗風味のマロンホイップを合わせた一品です。

くりド エンゼル＆マロン風味チョコ

価格：テイクアウト 237円(税込)／イートイン 242円(税込)

ホクホク&しっとり食感の生地にマロン風味のチョコをコーティングした「くりド エンゼル＆マロン風味チョコ」

軽くてなめらかなホイップクリームを合わせた期間限定ドーナツです。

秋に人気の素材である「さつまいも」と「くり」をドーナツで表現した期間限定メニュー。

ミスタードーナツにて2025年8月27日より販売が開始される「秋のいもくり推しド合戦」の紹介でした☆

