¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û·è¾¡¿Ê½Ð¤ÎÆüÂç»°¡¡±äÄ¹10²óÅêÆþ¤Î°ìÎÝ¼ê¤¬¹¥¼é¤ÇÄù¤á¡ª»°ÌÚ´ÆÆÄ¡ÖÂå¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè14Æü¡¡½à·è¾¡¡¡ÆüÂç»° 4¡½2 ¸©´ôÉì¾¦¡Ê2025Ç¯8·î21Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë¸©´ôÉì¾¦¤ò4¡½2¤ÇÇË¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿2011Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£23Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï²Æì¾°³Ø¡½»³Íü³Ø±¡¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüÂç»°¤Ï½é²ó¤Ë4ÈÖ¡¦ÅÄÃæÎÊ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£º£²Æ½éÅÐÈÄ¤ÎÀèÈ¯¡¦º¬ËÜÃÒ´õ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬2²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢4²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¶áÆ£Í¥µ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¶áÆ£¤Ï5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï±äÄ¹10²ó¤Þ¤Ç6²ó2/3¤ò1°ÂÂÇ3»Í»àµå1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï8²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é7ÈÖ¡¦¶áÆ£¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¡£±äÄ¹10²ó¤Ë¤â1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¶áÆ£¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢8ÈÖ¡¦ºù°æ½Õµ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Î1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¡¢»°ÌÚÍÂ¤´ÆÆÄ¤ÏÅÄÃæ¤ËÂå¤¨¤Æ¸Å´Ø·ò¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ëµ¯ÍÑ¡£2»à¤«¤éÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤¬°ìÎÝ¤ØÈô¤ó¤À¤¬¡¢¸Å´Ø¤¬½èÍý¤·¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤ËÈô¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÅÄÃæ¤¬Â¤ò¤Ä¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¸òÂå¤µ¤»¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂå¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊÂÇµå¤ò¡ËÍê¤à¡¢Á°¤Ë¡ÊÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£