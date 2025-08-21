『乾燥さん 薬用しっとり化粧液』つめかえ用が発売、オールインワン処方で美白とシワ改善にアプローチ
乾燥による不快感ゼロを目指すスキンケアブランド『乾燥さん』から、『乾燥さん 薬用しっとり化粧液』のつめかえ用が発売された。肌にも環境にも配慮した設計で、オールインワン処方の高機能スキンケアを、より手軽に毎日たっぷり使える仕様となっている。
【写真】化粧液のほかにクリームも…『乾燥さん』ラインアップ
本商品は、強い日差しや冷房による乾燥でシミやシワが気になる夏の肌悩みにも寄り添う化粧水。有効成分が美白（※1）とシワ改善（※2）に働きかけ、保湿成分が角層まで浸透しうるおいを長時間キープ。1本でスキンケアが完了するオールインワン処方で、夏でも手軽にしっとりケアが叶うアイテムとなっている。
『乾燥さん』薬用スキンケアシリーズはすべて医薬部外品で、シミ予防（※1）とシワ改善（※2）、肌あれ・にきびなど3つの肌トラブルを防ぐ。化粧液のほか、『乾燥さん 薬用しっとりクリーム』（1760円／税込）や、目もと・口もとに使える『乾燥さん 薬用リンクルケアクリーム』（1210円／税込）などのラインアップがそろう。いずれも、石油系界面活性剤・パラベン・タール色素・合成香料・アルコール・シリコーンなどを含まない6つのフリー処方で、肌へのやさしさにも配慮されている。
（※1）メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。
（※2）シワを改善する。
