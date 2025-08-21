SUPER JUNIORのキュヒョンがこのほど、同グループのドンヘとウニョクがMCを務めるYouTubeチャンネル「ドンヘムルとペクドゥウニョク」に出演し、倹約家の一面を見せた。



【写真】YouTubeチャンネルで仲良くトークしたメンバー

ウニョクが「最近、メンバーが体型管理を頑張っている」と話すと、リョウクは「僕は体重の増減が激しいけど、今はちょっと太ってる状態だ」と明かした。キュヒョンはそんなリョウクのお腹を触り、「すごく柔らかい。サイン会みたいに“お腹タッチ会”をしたらどう？」と提案し、一同を笑わせた。



一方「アイスクリームにハマっている」というキュヒョンは、「今、小さいカップアイスが、コンビニで6900ウォン（約690円）もする。でも、カードのポイントを使えば無料になったので、我を忘れて24個注文した。それを1日に1個ずつ食べている」と明かし、メンバーを驚かせた。



また、キュヒョンは、バラエティー番組「クイズバラエティ～屋根部屋の問題児たち」に出演した際にも倹約家な一面を披露。クレジットカードの請求額が、50万ウォン（約5万円）以下だった月があることや、昨年の夏にエアコンを使わなかったことを告白。「昔から、あまり金遣いは荒くなかった。周りの後輩や同年代の中には、誕生日にクラブで1000万ウォン（約100万円）使う人もいて、すごく驚いた。僕は贅沢をしても、焼肉屋で10万ウォン（約1万円）台程度だ。ショッピングで数百万ウォン（数十万円）使ったという話を聞くと驚く」と話し、服もリーズナブルなものばかり着ていることを明かしていた。



（よろず～ニュース特約・moca）