SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¡Ø´ØÀ¾¥¦¥©¡¼¥«¡¼2025½©¡ÙÃ±ÆÈ½éÉ½»æ¡¡10¼þÇ¯·Þ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¸ì¤ë
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡¢21ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø´ØÀ¾¥¦¥©¡¼¥«¡¼2025½©¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ËÃ±ÆÈ½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ºÇ¿·¹æ¤Ï½©Í·¤Ó¤äÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢µþÅÔ¤òÂçÆÃ½¸¡£11·î¤Þ¤Ç»È¤¨¤ëÊÝÂ¸ÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿·½©¤Î¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢10¥Ú¡¼¥¸¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÅ¸³«¡£´ØÀ¾¤Î°õ¾Ý¤«¤é¡¢10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤¡ªUSJ¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óºÇ¿·¾ðÊó¤â
¡¡»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¿·¡ª ½©Í·¤Ó¡×¤ò¥á¥¤¥óÆÃ½¸¤Ë¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î¥°¥ë¥á¤ä´Ñ¸÷¡¢ÆüËÜ³¤¤Î¹á½»¥¬¥Ë²ò¶Ø¡¢Æ«·Ý¤ÎÎ¤¡¦¿®³Ú¤Ç¤Î¾¾Âû¤ä¶á¹¾µí¿©¤ÙÊüÂê¡¢Æ»¤Î±Ø¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ØÀ¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥³¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¡£ÃíÌÜ¤Î¿·Ì¾½ê¤ä¤Ó¤ï¸Ð¥Ð¥ì¥¤¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¾ðÊó¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹±Îã¤Î¡ÖÄ¶¡ÊÆÀ¡Ë¥¯¡¼¥Ý¥óº×¤ê¡×¤Ç¤ÏÁí³ÛÌó14Ëü5000±ßÁêÅö¤Î³ä°ú¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡10·î13Æü¤ËÊÄËë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¶î¤±¹þ¤ß¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä¥°¥ë¥á¡¢ËüÇî¤ß¤ä¤²¤òÆÃ½¸¡£¤µ¤é¤ËÄÖ¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡ÖµþÅÔ ¹ÈÍÕ¡õ¡Ê¿·¡Ë¥°¥ë¥á ËþµÊBOOK¡×¤¬ÉÕ¤¡¢¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤È¤È¤â¤Ë25Ç¯¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Î¿·¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö´ØÀ¾¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó ºÇ¿·NEWS¡×¤ä¡Ö½©¤ÎÆüµ¢¤ê¥µ¥¦¥ÊÎ¹¡×¡¢¥¢¡¼¥ÈÅ¸¤äÊª»ºÅ¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÆÃ½¸¤â¼ýÏ¿¡£²Ö²ÐÂç²ñ¾ðÊó¤ä¥É¥Ð¥¤È¯¤Î¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¡¢½©¤òºÌ¤ë¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Î°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤¡ªUSJ¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óºÇ¿·¾ðÊó¤â
¡¡»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¿·¡ª ½©Í·¤Ó¡×¤ò¥á¥¤¥óÆÃ½¸¤Ë¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î¥°¥ë¥á¤ä´Ñ¸÷¡¢ÆüËÜ³¤¤Î¹á½»¥¬¥Ë²ò¶Ø¡¢Æ«·Ý¤ÎÎ¤¡¦¿®³Ú¤Ç¤Î¾¾Âû¤ä¶á¹¾µí¿©¤ÙÊüÂê¡¢Æ»¤Î±Ø¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ØÀ¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥³¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¡£ÃíÌÜ¤Î¿·Ì¾½ê¤ä¤Ó¤ï¸Ð¥Ð¥ì¥¤¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¾ðÊó¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹±Îã¤Î¡ÖÄ¶¡ÊÆÀ¡Ë¥¯¡¼¥Ý¥óº×¤ê¡×¤Ç¤ÏÁí³ÛÌó14Ëü5000±ßÁêÅö¤Î³ä°ú¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö´ØÀ¾¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó ºÇ¿·NEWS¡×¤ä¡Ö½©¤ÎÆüµ¢¤ê¥µ¥¦¥ÊÎ¹¡×¡¢¥¢¡¼¥ÈÅ¸¤äÊª»ºÅ¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÆÃ½¸¤â¼ýÏ¿¡£²Ö²ÐÂç²ñ¾ðÊó¤ä¥É¥Ð¥¤È¯¤Î¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¡¢½©¤òºÌ¤ë¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Î°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£