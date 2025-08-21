三重県警が１〜６月に認知した特殊詐欺事件は２４４件（暫定値）に上り、統計を開始した２０１２年以降で最多となった２４年を上回るペースで増加していることがわかった。

警察官を装ってスマートフォンなどに電話をかけ、ＬＩＮＥなどに誘導する「ニセ警察詐欺」の手口が３割を超えており、若者への被害も広がっている。（阪本祐理子）

県警によると、今年上半期のニセ警察詐欺の認知件数は７８件。このうち２０〜３０歳代が被害を受けたのは３２件で、全体の４１％を占めた。被害者の年代は２０歳代が最多の１７件（２１・８％）。３０歳代は１５件（１９・２％）、４０歳代は１４件（１７・９％）と続き、２０〜８０歳代で被害が出た。被害総額は約４億２１６８万円だった。

昨年１年間のニセ警察詐欺は５０件で被害額は約５億９９０７万円。特殊詐欺全体の認知件数（暫定値３６７件）の１４％ほどだった。昨年の被害者は６０〜７０歳代が多く、２０歳代は８件（１６％）、３０歳代は４件（８％）にとどまっていた。

四日市南署によると、四日市市の３０歳代会社役員の男性は今年７月中旬、ニセ警察詐欺で現金計２１００万円をだまし取られた。男性は警視庁の警察官を名乗る人物から「あなたは詐欺事件の関係者の疑いがあり、被害者が被害届を出した」「管轄は山梨県警になるので電話を転送する」といった内容の電話を受けた後、山梨県警の警察官を名乗る者からビデオ通話でやり取りするよう指示を受けた。

男性は「詐欺容疑を晴らすには、金融庁での資金調査が必要。所有する預金を送金してください」と要求され、指定口座に現金を計３回振り込んだ。その後に連絡が取れなくなり、詐欺に気づいたという。

県警によると、ビデオ通話では偽の逮捕状や警察手帳を提示されることもあるという。県警生活安全企画課の飯田真琴次長は「警察官が逮捕状をオンラインで見せることや、金を振り込むよう指示することはない」と呼びかけている。

詐欺の電話は、「＋」から始まる国際電話番号で、末尾が「０１１０」と警察署からの電話を装うケースがある。スマホへの着信が被害のきっかけになることがあり、県警は国際電話の着信拒否サービスなどを利用するよう勧めている。