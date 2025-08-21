◇第107回全国高校野球選手権大会第14日目 準決勝 県岐阜商2―4日大三（2025年8月21日 甲子園）

県岐阜商（岐阜）が日大三（西東京）に敗れ、1956年以来、69年ぶりの決勝進出はならなかった。それでも、さわやかな戦いぶりで聖地に鮮やかな記録を残したナイン。中でもエースとして奮闘した背番号1の柴田蒼亮（2年）の姿に、高校野球ファンは心を打たれた。

柴田は3回以外全ての回で得点圏に走者を背負いながらも、粘り強い投球で強打の日大三打線を封じた。1―2の8回に同点に追いつかれ、延長タイブレークの10回に決定的な2点を失った。それでも9回2死一、三塁、147球目にこの日最速の146キロを計測するなど、最後まで気迫の投球で炎天下での164球を投げ抜いた。

試合後、クールダウンのために捕手の小鑓稜也（3年）と軽いキャッチボール。相手の校歌が流れる間、そしてスタンドへのあいさつではこらえていた涙が、この瞬間にあふれ出た。笑顔の小鑓が慰めるように抱擁。X（旧ツイッター）では「柴田くん」「県岐阜商」などがトレンド入りした。

「全ての選手に大きな拍手を送りたい」「小鎗くんとキャッチボールを始めた時に涙が溢れ出して、終わったらハグして健闘を称え合う姿にもらい泣き」「こんなにもドキドキワクワクさせてくれてありがとう！！！」「柴田くんまた来年も甲子園きてくれよ！」「これ程美しい純粋な涙は無いよね」「アルプスからの大声援、ファインプレー、柴田くんの力投。すべてが、心から拍手を送れる魅力ある試合ばかりでした」など感動や感謝、激励のコメントであふれた。