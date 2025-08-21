◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・投手」で先発出場し、予定の５イニング目には上がらずに４回９安打５失点で降板し、節目のメジャー通算１０００試合目の出場で、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４２日ぶり＆ドジャース移籍後初勝利とはならなかった。最速９９・１マイル（約１５９・４キロ）だった。被安打９はメジャー自己ワーストタイとなった。

初回は３者凡退の好スタートを切った。先頭フリーマンを８６・５マイル（約１３９・２キロ）で見逃し三振、２番トーバーを右飛、３番グッドマンを遊ゴロに打ち取った。初回は直球は１球のみで、最速は９７・１マイル（約１５６・３キロ）だった。

２回には２本の単打で一、二塁とすると、ドイルに８５・５マイル（約１３７・５キロ）のスライダーを左翼線二塁打とされ、先制を許した。さらに１死二、三塁とすると８番アルシアの右犠飛で２点目を失った。

０―３で迎えた４回１死二、三塁の場面で打球が右脚に直撃するアクシデントに見舞われた。４回は先頭ベックに右安を許すと、続くバーナベルの左翼線二塁打に送球エラーが絡んで再び失点。その後は連打で１死二、三塁とするとアルシアのピッチャー返しの打球が右足を直撃して打球は一塁線付近を転々。大谷は打球処理に向かったが、苦悶の表情を浮かべて送球ができずに適時内野安打とした。マウンドにはロバーツ監督らが集結し、続投の判断を下したが、さらに１点を失い、０―５とリードが広がった。

今季９度目の登板となった前回１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦では、二刀流出場で今季最長４回１／３を投げ、５安打４失点７奪三振。最速は１００・７マイル（約１６２・１キロ）とし、完全復活に向けて前進した。