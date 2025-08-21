BIGBANG・G-DRAGON、“スカーフファッション”の真実を告白！「隠したくて…」

BIGBANGのG-DRAGONが自身の“スカーフファッション”の裏話を明かした。

【写真】G-DRAGONに「痩せすぎ」の声

8月19日、D-LITE（デソン）のYouTubeチャンネル「家D-LITE」にて「BIGBANG 19周年 Home Sweet Home Party」というタイトルの先行映像が公開された。

8月22日の本編公開に先立ち公開された先行映像では、D-LITEに代わりMCを務めたG-DRAGONが最初に登場し、ファンの視線を引きつけた。

最初に会場に到着したG-DRAGONが「家D-LITE」グッズを眺めていた際、スカーフを着用した自身のキャラクターロゴを発見し「微妙ですね。僕、嘘が下手だから」と言って笑いを誘った。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON

続いて、「僕のイラストだとは思うんですが。『POWER』の時ですね。最近はスカーフを巻いていないんです。あの時は顔の肉を隠したくて巻いただけで…」と率直に打ち明け、注目を集めた。

なお、G-DRAGONは今年2月25日に11年5か月ぶりとなるソロ3rdアルバム『Übermensch』をリリース。アルバム活動を通じて披露した“スカーフファッション”は大きな話題を呼んでいた。

（記事提供＝OSEN）

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。