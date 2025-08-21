【台風情報】九州の西にある熱帯低気圧が「台風12号（レンレン）に」九州を直撃か 今後の進路は【台風いつどこへ？今後16日間＆24時間の天気予報シミュレーション 気象庁 21日午前10時40分更新】
気象庁は、きょう（21日）午前9時、九州の西にある熱帯低気圧が、台風12号に発達したと発表しました。
▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション
台風12号は午前9時、薩摩川内市の西約９０キロにあってゆっくりした速さで北東へ進んでいます。
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで中心の南側１５０キロ以内と北側１１０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
台風の中心は、
きょう（２１日）午後９時には
薩摩川内市の西約３０キロ
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
あす（２２日）午前９時には
宮崎市付近
中心の気圧は１００８ヘクトパスカル
が予想されます。
全国各地への天気の影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。