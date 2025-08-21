２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラーのアントニオ猪木さん（享年７９）の功績をたたえる博覧会「昭和１００年 アントニオ猪木デビュー６５周年記念 ＡＮＴＯＮＩＯ ＩＮＯＫＩ ＥＸＰＯ」が２１日に京王百貨店新宿店で閉幕する。

今年で３年目となった京王新宿店での「猪木展」。１４日から８日間の開催は今年も大盛況のうちに終了する。

その中でも８階レストラン街の新宿ｋｅｉｏ『カフェ＆レストラン キャニーズ』で復活した「猪木酒場」で武藤敬司＆蝶野正洋など猪木さんにゆかりのある元レスラー、現役レスラーの対談を実施した。

昨年は猪木さんの名勝負をビデオ上映し対戦相手が語る形式だったが今年はレジェンドによる対談となった。中でも大盛況だったのが１８日に行われた藤波辰爾と新日本プロレスの棚橋弘至との対談だった。

新日本プロレスの新旧「社長」対談で棚橋は藤波へ新日本の次世代の選手と「戦うことで学びがある」と対戦を要望し藤波は快諾。さらに２００２年１月に新日本を退団し全日本プロレスに移籍した武藤敬司にファミレスで「一緒に行かねぇか」と誘われた秘話などを明かした。

さらに棚橋は藤波が１９８５年１１月にリリースしたテーマソング「マッチョ・ドラゴン」を歌唱した。

〽稲妻が闇を裂いて 俺を呼んでる…から一番を熱唱すると、サビの部分である「マッチョ・ドラゴン」を藤波とデュエットしようと試みたが、藤波がトークを敢行し未遂に終わった。幻に終わった「マッチョ・ドラゴン」のデュエットだったが超満員のファンは大満足だった。

イベント後には藤波が猪木さんの「顔はめパネル」でポーズを取るなどノリノリで新宿を後にしていた。