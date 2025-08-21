AKB48鈴木くるみ、ビキニ姿で美ボディ披露 『週刊少年チャンピオン』表紙＆巻頭グラビアに登場
AKB48の鈴木くるみが、21日発売の『週刊少年チャンピオン』38号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場する。
【表紙】豊満バストに釘付け…笑顔を見せる鈴木くるみ
11歳でAKB48に加入した鈴木は、9月で21歳を迎える。愛称“くるるん”として親しまれ、無邪気な笑顔と透明感あふれる魅力で支持を集めてきた。今回の誌面では、少女のあどけなさを残しながらも、大人びた表情を見せるグラビアが展開されている。
鈴木は「AKB48の“くるるん”こと鈴木くるみです。このたび、20歳という節目のタイミングで、初めての写真集が発売されることになりました！沖縄の海やプールではしゃぐ素の私や、ちょっぴり大人っぽい私がいっぱい詰まっています！」とコメントを寄せている。
誌面ではその先行カットが特別に公開されるほか、夏らしい爽やかな衣装や自然体の表情を収めたショットも収録。また、両面BIGポスターの付録に加え、200人に当たる限定QUOカードプレゼント企画も実施される。
