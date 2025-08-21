BTS・JUNG KOOK、誕生日にソウル地下鉄を“完全ジャック”？海外ファンが大規模な広告サポートを発表

BTSのメンバー、JUNG KOOKの中国ファンクラブがソウル地下鉄を巨大な誕生日広告で染め上げ、圧倒的なファンパワーを誇示した。

【写真】JUNG KOOK、デートのお相手は？

JUNG KOOKの中国最大のファンクラブ「JUNG KOOKチャイナ」は、9月1日の「JUNG KOOKの日」（誕生日）を記念して、ソウル地下鉄2号線全区間で大規模な広告サポートを行うと発表した。

8月22日から9月5日まで、新村駅、蚕室駅、沙堂駅、建大入口駅、明洞駅など主要駅に設置されたDIDデジタルポスターを通じて、一日180回以上、JUNG KOOKの誕生日広告が放映される予定だ。

広告映像には「JUNG KOOK、お誕生日おめでとう」「0901 HAPPY JK DAY」といったメッセージとともに、多彩な姿のJUNG KOOKの写真が収められ、ファンの熱い愛情を伝えている。

（画像＝JUNG KOOKチャイナ）

また、別のファン「Amina」は、8月28日から9月3日まで弘大入口駅の空港鉄道乗換通路の4カ所の電光掲示板で、JUNG KOOKの誕生日を祝う映像を上映する。

（画像＝Amina）

「JUNG KOOKチャイナ」のサポート規模は、年々記録を更新してきた。2022年には、世界のアーティストとして初めて、ソウルを含む韓国の地下鉄1万6508カ所のLED電光掲示板とスクリーンを通じて広告を放映し、史上最大規模のサポートを展開した。

2023年には、ソウル地下鉄1〜8号線の車内電光掲示板や、すべての出入口上部の電光掲示板で誕生日広告を掲出し、2024年にも2号線主要駅のDIDデジタルポスターを通じてソウルを席巻した。

このように「JUNG KOOKチャイナ」は毎年、JUNG KOOKの誕生日を記念して、ソウルはもちろん世界各国で最大33回に及ぶ超大型プロジェクトを続けている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。