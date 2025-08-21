出会い系アプリをきっかけに、山形県米沢市の60代の男性が、あわせて380万円をだまし取られる被害にあっていたことが分かりました。

警察によりますと、今月3日、男性はスマートフォンで出会い系アプリを使っていたところ、やりとりをしていた相手から、「Hクラブの受付係」というLINEアカウントを紹介されました。

そのアカウントから複数の女性の写真が送られ、男性が1人を選ぶと、「登録料として電子マネーで5000円が必要」と指示されたということです。

男性は指定されたサイトにアクセスし、会員登録と口座番号の入力を行った上で、電子マネーを使って支払い。その後も、別のLINEアカウントから「認証費用」や「口座再設定の保証金」など、さまざまな名目で次々と支払いを求められました。

結局、交際相手が紹介されることも、返金されることもなく、最終的に電子マネーと現金をあわせておよそ380万円を支払ってしまったということです。

不審に思った男性が警察に相談し、詐欺被害が明らかになりました。

警察は、「異性を紹介する」などと言って金銭をだまし取る、いわゆる“交際あっせん詐欺”とみて調べを進めるとともに、SNSや出会い系アプリで知り合った相手からカネの話が出た場合は、すぐに相談するよう注意を呼びかけています。