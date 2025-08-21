藤井サチ、膝上ミニで美脚輝く パリ満喫ショットに「絵になる」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/08/21】モデルの藤井サチが20日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】藤井サチ、美脚際立つミニワンピ姿
藤井は「大人になってから、ず〜っと行ってみたかった…パリに去年行ってきました」とつづり、パリ旅行を報告。「憧れのパリ、最高だった」と振り返っている。写真には、膝上丈のワンピースやショートパンツで美しい脚を披露し、パリの街並みを満喫する姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「スタイル抜群」「パリが似合う！」「可愛くて綺麗」「羨ましい」「YouTube楽しみにしてます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】藤井サチ、美脚際立つミニワンピ姿
◆藤井サチ、ミニ丈私服でパリ満喫
藤井は「大人になってから、ず〜っと行ってみたかった…パリに去年行ってきました」とつづり、パリ旅行を報告。「憧れのパリ、最高だった」と振り返っている。写真には、膝上丈のワンピースやショートパンツで美しい脚を披露し、パリの街並みを満喫する姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「スタイル抜群」「パリが似合う！」「可愛くて綺麗」「羨ましい」「YouTube楽しみにしてます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】