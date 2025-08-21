【HG 1/144 ガンダムローズ】 予約開始：8月21日11時 11月 発送予定 価格：2,915円 【HG 1/144 ガンダムマックスター】 予約開始：8月21日11時 12月 発送予定 価格：2,915円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムローズ」と「HG 1/144 ガンダムマックスター」をそれぞれ11月と12月に再販する。8月21日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は各2,915円。

本製品は、アニメ「機動武闘伝Gガンダム」に登場するモビルファイター「ガンダムローズ」と「ガンダムマックスター」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

「HG 1/144 ガンダムローズ」は、中世ヨーロッパの騎士のような外見を頭部から脚部・武装に至るまでを忠実に再現しており、マント型シールドは展開ギミックを有し、コアランダーは分離・合体が可能なほか、さらにローゼスビットとディスプレイ用のエフェクトパーツ、アクションベース類が付属する。

「HG 1/144 ガンダムマックスター」は、ファイティングモードボクサーモードをパーツの付け替えによって再現しており、広域な可動範囲で大胆なポージングをフレキシブルに再現できるほか、コアランダーは分離・合体が可能で、さらにクリアパープルのパンチエフェクトとアクションベース類が付属する。

「HG 1/144 ガンダムローズ」

「HG 1/144 ガンダムマックスター」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。