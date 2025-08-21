土屋太鳳「実家の冷蔵庫の中」公開 母の“収納術”も紹介「一番丈夫でシンデレラフィット」
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の土屋太鳳が20日、自身のInstagramを更新。実家の冷蔵庫の中を撮影した写真と、母親の収納術を公開し、反響が寄せられている。
【写真】土屋太鳳、母の収納術光る実家の冷蔵庫
土屋は「写真は、実家の冷蔵庫の中 家族が集まってくるから 食材に関するルールが貼られていて 合宿の冷蔵庫みたいになってます」と家族の冷蔵庫事情を公開。「特にヨーグルトやヤクルト系は みんなで飲むとすぐなくなるので、購入する時も箱買いか 10本くらいまとめてたくさん買う」と大家族ならではの状況も語っている。
公開された写真では、冷蔵庫内にヨーグルトやドリンクがきれいに整理されて収納されており、「食材を使う時」と書かれた黄色い付箋も確認できる。土屋は「冷蔵庫で活躍する箱たちはお仕事や差し入れなどでいただいたシャインマスカットの箱」と説明し、「母曰く、『これが一番丈夫でシンデレラフィット！』とのこと」と母親の収納テクニックを紹介した。
この投稿に、ファンからは「お母さんの収納術すごい」「参考になります」「貴重なお写真」「ほっこり」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆土屋太鳳、実家の冷蔵庫事情を公開
