加藤ミリヤ、第3子出産を発表「とても幸せな妊娠生活でした」写真も公開
【モデルプレス＝2025/08/21】アーティストの加藤ミリヤ（37）が8月21日、自身のInstagramを通じて第3子を出産したことを発表した。
【写真】加藤ミリヤ、第3子の可愛らしい口元
第3子の口元や手元の写真とともに「このたび、第3子を無事に出産いたしました」と発表した加藤。「母子ともに健康に過ごしております。妊娠中はファンの皆さまからいただいたメッセージに助けられ、とても幸せな妊娠生活でした。この奇跡を経験してさらに強くなり、これからも私らしい表現を深めていけるよう努めてまいります」と感謝を伝え、最後には「愛と感謝を込めて」と結んでいた。
加藤は1988年生まれのシンガーソングライター。2004年に「Never let go ／ 夜空」でデビューするとリアルで等身大な歌詞とメロディセンス、生きざまが支持され瞬く間に同世代女性のカリスマとして注目を集めた。ファッションデザイナーとしても活躍する彼女の髪型やメイク、ファッションを真似する“ミリヤー”現象を巻き起こし、現在は小説家としても才能を発揮。デビュー18周年を迎えた、現在も精力的にリリースを重ね、現代女性の愛や葛藤を歌い続けている。
プライベートでは、2019年4月に一般男性との結婚と妊娠を発表し、同年6月に第1子男児を出産。2020年12月に第2子の妊娠を発表し、2021年10月に第2子の様子もSNSで公開。2025年1月に第3子の妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
◆加藤ミリヤ、第3子出産
