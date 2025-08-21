【PS5：米国での価格改定】 8月21日より実施

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、米国でのプレイステーション 5の価格を8月21日より改定する。

今回の米国での価格改定は「多くのグローバル企業と同様に、私たちも厳しい経済環境を乗り越えるため」に行なわれるもの。対象はPS5通常モデル、PS5 デジタル・エディション、PS5 Proの3モデルで、それぞれ50ドルの値上げとなる。

新価格はPS5通常モデルが549.99ドル、PS5 デジタルエディションが499.99ドル、PS5 Proが749.99ドルで、アクセサリの価格は据え置きとなる。また、その他の市場における価格改定の発表予定はないとしている。

An update on PS5 pricing in the U.S. https://t.co/4fJeezGEMI pic.twitter.com/uniUWSw2Qm - PlayStation (@PlayStation) August 20, 2025

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

