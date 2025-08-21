【NIKKE×バイオハザードコラボ】 8月21日 発表

Android/iOS/PC用RPG「勝利の女神：NIKKE」公式Xアカウントは、「バイオハザード」とのコラボを開催すると発表した。

コラボ内容は明かされていないものの、登場するコラボキャラクターは「ジル」か「エイダ」、もしくは「クレア」か「シェバ」と、銃器を使うキャラクターは絞れる。誰が登場するかに期待したい。

(C)2022-2025 PROXIMA BETA PTE. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2022-2025 SHIFT UP CORP. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM