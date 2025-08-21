「勝利の女神：NIKKE」、「バイオハザード」とのコラボが決定。コラボキャラは誰？
【NIKKE×バイオハザードコラボ】 8月21日 発表
(C)2022-2025 PROXIMA BETA PTE. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Android/iOS/PC用RPG「勝利の女神：NIKKE」公式Xアカウントは、「バイオハザード」とのコラボを開催すると発表した。
コラボ内容は明かされていないものの、登場するコラボキャラクターは「ジル」か「エイダ」、もしくは「クレア」か「シェバ」と、銃器を使うキャラクターは絞れる。誰が登場するかに期待したい。
【コラボKV公開】- 【公式】勝利の女神：NIKKE (@NIKKE_japan) August 21, 2025
『勝利の女神：NIKKE』×『BIOHAZARD』のコラボが決定！🎉 pic.twitter.com/RjjKIhPjjS
(C)2022-2025 PROXIMA BETA PTE. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2022-2025 SHIFT UP CORP. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM