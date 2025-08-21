iPhone 17e、気になるスペック情報が早くも判明か
どうか本体価格はキープで。
Apple（アップル）が今年2月に発売したiPhone 16eは、税込10万円を切る本体価格やiPhone 16と同じA18チップを搭載、そして恐ろしいほど長く持つバッテリーが特徴ともいえます。
一部のウワサでは、後継機モデルことiPhone 17eは2026年2月に発売される可能性があるとのことですが、早くもiPhone 17eのスペック情報が明らかになったかもしれません。
Dynamic IslandやA19チップを搭載？ 本体価格は変わらず？
これまで何度もApple製品に関する予想を伝えてきたリーカーのDigital Chat Station氏がAppleのサプライチェーンから得た情報によると、iPhone 17eには新しい筐体が採用され、Dynamic IslandとA19チップを搭載するとのことです。
iPhone 16eと比較すると、ノッチ→Dynamic Islandに、搭載チップがA18→A19に変更されることになります。ちなみにiPhone 17eのスペックに関する予想は以下のとおりです。
iPhone 16eから引き続き...
・6.1インチのOLEDディスプレイ（リフレッシュレート：60Hz）
・12MPのフロントカメラ
・48MPのリアカメラ
・生体認証はFace ID（顔認証）
iPhone 16eと異なるのは...
・Dynamic Island搭載
・A19チップ搭載
同氏はさらに、iPhone 17eの本体価格は引き続き低価格になると伝えています。iPhone 16eの国内本体価格は税込9万9800円からですが、果たして性能アップをしながらもお値段据え置きが実現するのか注目です。
Source: MacRumors
