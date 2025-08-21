¹õÂôºé¤¬ÂîÆâ¥È¥Ã¥× ¥È¡¼¥¿¥ë»ÃÄê6°Ì¤ËÉâ¾å¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤»þ¤ÎËã¿ý¤ò´Ó¤¤¿¤¤¡×¡¿Ëã¿ý¡¦½÷Î®ºù²ÖA¥ê¡¼¥°
¡¡ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Î½÷Î®¥×¥íºÇ¹âÊö¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö½÷Î®ºù²Ö¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦½÷Î®ºù²ÖA¥ê¡¼¥°¤ÎÂè5ÀáBÂî¤¬8·î11Æü¡¢ÅìµþÅÔ¡¦²ÆÌÜºä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×TEAMÍëÅÅ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¹õÂôºé¤¬ÂîÆâ¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤ÎÁª¼ê¤âÂ¿¿ô»²²Ã¤¹¤ë¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×
¡¡Á°Àá¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÃ¡¤¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8°Ì¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÂô¤À¤¬¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢Ë½¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£1²óÀï¤ò2Ãå¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢2²óÀï¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥È¥Ã¥×¡£3²óÀï¤â2Ãå¤ËÆþ¤ê3ÀïÏ¢Â³¤ÇÏ¢ÂÐ¤·Âç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª4²óÀï¤³¤½¥é¥¹¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¡Ü39.6¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥é¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÂîÆâ¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë½ç°Ì¤Ç¤â»ÃÄê6°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡ÖÉâ¤¤¤Æ½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇÛÇ×¤Ç¥É¥éÂÐ»Ò¤ä¥É¥é°Å¹ï¤Î¼ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤Þ¤º¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢»äÅª¤Ë¤ÏÀä¹¥Ä´¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÄ»Ë±Ñà°Ì¤ä»°±º½½ÃÊ°Ì¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¼Ô¤¬»ä¤ÎËã¿ý¤ò»²¹Í¤Ë¸ø¼°¥ë¡¼¥ë¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤¬¾¡¼ê¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¤È¤¤ÎËã¿ý¤ä¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò´Ó¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
1°Ì¡¡¹õÂôºé¡¡¡Ü39.6
2°Ì¡¡¼êÄÍ¼ÓµÅ¡¡¡Ü25.9
3°Ì¡¡µûÃ«ÐÒÌ¤¡¡¢¥31.9
4°Ì¡¡¸ÅÃ«ÃÎÈþ¡¡¢¥33.6
¡¡¢¡½÷Î®ºù²Ö¡¡2006Ç¯ÅÙ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ½êÂ°¤Î½÷Î®¥×¥í¤Ë¤è¤ë1Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡£¾å°Ì16¿Í¤¬A¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢Ç¯´ÖÀ®ÀÓ¾å°Ì3¿Í¤¬Á°Ç¯ÅÙ¤Î½÷Î®ºù²Ö¤È3Æü´Ö¡¢È¾Áñ12²ó¤Ë½÷Î®ºù²Ö·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¢¡ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¡1981Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¿¹»³ÌÐÏÂ²ñÄ¹¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Ãæ·ø¡¦¼ã¼ê¤È³ÆÂç²ñ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¤¬Â¿¿ô½êÂ°¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Î½êÂ°¥×¥í¤Ï¶È³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë600¿Í°Ê¾å¡£2016Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖËã¿ý¥×¥íÃÄÂÎÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡×¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¼ç¤Ê¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÏË±Ñà°Ì¡¢½½ÃÊ°Ì¡¢Ëã¿ý¥°¥é¥ó¥×¥êMAX¡¢²¦°ÌÀï¡¢Ëã¿ý¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¢½÷Î®ºù²Ö¡¢¥×¥í¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ê¤É¡£
