クロックス×ゴーストバスターズ♡遊び心満載のコラボクロッグが登場

世界中で愛され続ける名作映画「ゴーストバスターズ」と、革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダー「クロックス」がついにスペシャルコラボを実現！1984年の公開から40年以上たった今でもポップカルチャーの象徴として輝き続けるゴーストバスターズ。その魅力を細部まで表現した「ゴーストバスターズ クラシック クロッグ」や、人気キャラクターを揃えた「ジビッツ™ チャーム5パック」が登場します。映画ファンはもちろん、遊び心あるシューズを楽しみたい方にぴったりの特別な一足です♪

クロックス×ゴーストバスターズの特別デザイン

「ゴーストバスターズ クラシック クロッグ」は、映画に登場する防護服やプロトンパックを思わせるリアルなディテールが特徴。

右足にはゴーストトラップ、左足にはスライマーのジビッツ™ チャームがあしらわれ、左右非対称のデザインで視線を引きます。

クロッグ表面には暗闇で光るスライム加工が施され、さらに右足にはサウンド機能まで搭載。

名前部分をマジックテープで付け替えることで、ゼドモア、スペングラー、ベンクマン、スタンツの中からお気に入りのキャラクターを選び、自分だけの特別な一足に仕上げられます。

価格は9,900円（税込）、サイズは22cm～31cmと幅広く展開されます。

パワーパフ ガールズ×L.W.C.♡限定コラボアイテムが登場

ジビッツ™ チャームで自由にカスタマイズ

同時に発売される「ゴーストバスターズ5パック」（2,420円・税込）は、シリーズを象徴するムーグリー、マシュマロマン、そして名車ECTO-1など人気キャラクターをセットにした豪華ラインアップ。

お手持ちのクロックスに自由に組み合わせることで、自分だけのオリジナルデザインを楽しめるのも魅力。ポップカルチャーとファッションを融合させた遊び心あふれるアイテムです。

発売日・店舗情報をチェック

発売は2025年8月21日(木)。クロックスパートナーストアでは「Crocs イオンモール沖縄ライカム店」「Crocs あべのキューズモール店」で販売。

さらにGR8取り扱い店舗でも展開され、GR8 Online Storeでは同日10時から、ラフォーレ原宿店では11時から発売開始となります。

映画の世界観を足元から楽しめるこの特別な一足は、争奪戦必至の注目アイテムです。

遊び心と快適さを兼ね備えた一足を♡

「クロックス×ゴーストバスターズ」のコラボアイテムは、映画ファンの心をくすぐるディテールと、クロックスならではの快適な履き心地を兼ね備えた特別な一足。

暗闇で光るギミックやサウンド機能、ジビッツ™ チャームでのカスタマイズ性など、まるで作品の世界に入り込んだような体験ができます。

80年代のノスタルジックなムードを纏いながら、日常をちょっと特別にしてくれるアイテム。足元から遊び心を取り入れて、新しい季節を楽しんでみてはいかがでしょうか♡