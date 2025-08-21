「巾着（M）」（各429円）　※価格は税込み

写真拡大

　390円（税込429円）を中心としたかわいいアイテムが集まるショップ「サンキューマート」は、9月中旬から、“ティールーム”をテーマにした、サンリオキャラクターズの限定アイテムを、全国の店舗で順次発売。公式オンラインショップでは、先行予約を受付中だ。

【写真】パステルカラーがかわいい！ 「箱型ポーチ」などアイテム一覧

■全23アイテムを展開

　今回発売されるのは、サンリオの人気キャラクターたちをティーセットに見立て、落ち着いたパステルカラーと繊細なアートで、毎日をちょっと特別に彩る雑貨全23アイテム。

　ラインナップには、しっかりとしたマチ付きで収納力がある「箱型ポーチ」や、通勤＆通学バッグにさりげなく馴染む「パスケース」、ティールームテーマのデザインが上品な「ネイルパーツシール」など、大人かわいいアイテムがそろう。

　また、小物の整理に便利な「巾着」は全4種類を展開。さらに、「ヘアブラシ」や「ハンドクリームセット」など、毎日のセルフケアに役立つアイテムも充実している。