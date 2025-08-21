『トムとジェリー』の“おせち”が発売決定！ 花型の小皿などカワイイ特典付き
『トムとジェリー』のおせちの予約販売が、8月25日（月）12時00分より、「ベルメゾンネット」にて開始される。
【写真】小皿2枚が付いて超豪華！ 『トムとジェリー』おせち詳細
■人気キャラが大集合
今回登場する「おせち・二段重『トムとジェリー』」は、主役のトムとジェリーをはじめタフィーやクアッカーなど人気キャラをあしらった二段重に、お正月ならではの伝統食材やジェリーが好きなチーズを使った食材が盛り込まれている。
注目の「チーズディップ」は、一昨年の『トムとジェリー』おせちにも入っていた一品で、好きな食材をチーズにディップして食べることで異なる味わいを楽しむことができる。
また、トムのキュートな表情を表現した「じょうよ饅頭」やジェリーとタフィーのイラストがプリントされた「チーズ入り焼きかま」、デザートの「チーズケーキ」などバラエティ豊かなラインナップが勢ぞろい。
さらに、花型の小皿2枚、祝い箸5膳、あいさつ状1枚といったカワイイ特典も付属する、『トムとジェリー』の世界観を詰め込んだファン必見の商品だ。
ちなみに、8月25日（月）12時00分〜9月30日（火）までは、本商品を予約すると5％割引が適用されるお得な期間となっている。
【写真】小皿2枚が付いて超豪華！ 『トムとジェリー』おせち詳細
■人気キャラが大集合
今回登場する「おせち・二段重『トムとジェリー』」は、主役のトムとジェリーをはじめタフィーやクアッカーなど人気キャラをあしらった二段重に、お正月ならではの伝統食材やジェリーが好きなチーズを使った食材が盛り込まれている。
注目の「チーズディップ」は、一昨年の『トムとジェリー』おせちにも入っていた一品で、好きな食材をチーズにディップして食べることで異なる味わいを楽しむことができる。
さらに、花型の小皿2枚、祝い箸5膳、あいさつ状1枚といったカワイイ特典も付属する、『トムとジェリー』の世界観を詰め込んだファン必見の商品だ。
ちなみに、8月25日（月）12時00分〜9月30日（火）までは、本商品を予約すると5％割引が適用されるお得な期間となっている。