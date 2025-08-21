お笑い芸人の永野（50）と同局三谷紬アナウンサー（31）が20日深夜放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（水曜深夜1・56）に出演。“2日後に世界が滅亡するとしたら何をして過ごすか”というテーマでトークした。

永野は、新年会で出会ったADの男性と過ごしたいといい、ADに絶賛されながら「ともに死んでいく」と話した。

一方、三谷アナは「実家に帰ってバーベキューします。我が家の日常といえばバーベキューなので。この家族に生まれてよかったって思って死にたい」。

これに永野は「家族のほうが悲しくない？だからこそADと。思い入れ1個もないから。いつ生まれたかも知らないし、何型とか興味ないし。そんなやつといるほうがまだ…。家族はきついよ。家族が死ぬのを見るんだよ？大好きな人といるのが一番悲惨じゃないですか？」と共感できず。

三谷アナは「どんな死に方をしたか見られないまま後悔したくない」「友達のほうが怖くないですか？“先に死ね”って思う人いそう。うちの家は父が最初にみんなをかばって死ぬと思う」とコメント。

永野は「家族が豹変するとか、人間の嫌なとこ出る、絶対。父だけが生きようとするかもしれない」と議論を交わした。