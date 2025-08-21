チョコプラ×渡辺直美×m-flo、異色コラボ「ELUSIVE」MV公開 “未来と今がつながる奇跡”を表現
チョコレートプラネットと渡辺直美によるユニット“n-choco”と、m-floのコラボによる配信シングル「ELUSIVE」のミュージックビデオが、きょう21日午後8時にYouTube『チョコレートプラネット チャンネル』にて公開される。
同作は、m-floが8月6日にリリースした楽曲「ELUSIVE」のn-chocoバージョン。m-flo特有のSF的世界観と洗練されたラップ／コーラスワークで描く、すれ違う恋愛のもどかしさをテーマにしたアーバンポップチューンとなっており、そこにn-chocoのユーモアとアイロニーが加わることで、切なさと可笑しみが交錯する“異次元ラブソング”へと仕上がった。
タイトルの「ELUSIVE」は、「もう少しで届きそうなのに届かない」という感情を示す言葉。楽曲は、クールなビートとシネマティックな構成で、交差しながらも交わらない2人の関係を立体的に描写している。
楽曲のベースは、今年5月に京都で開催された『CEIPA × TOYOTA GROUP“MUSIC WAY PROJECT”』内のコライティングキャンプ『SONG BRIDGE 2025』で制作がスタートしたもの。世界各国のクリエイターたちが参加するこのプロジェクトを通じて、グローバル展開を視野に入れた作品が完成した。
ミュージックビデオは、m-floが佇（たたず）む「近未来」と、n-chocoが存在する「現代」という2つの世界で構成。時空を超えて交錯する様子がSF的な演出とともに描かれ、両者が同じ空間に現れるクライマックスでは、“未来と今がつながる奇跡”が表現されている。n-chocoとm-floのパートで異なる照明・色彩設計を施しつつ、最終的にひとつの映像作品として融合させた“視覚のトリック”も見どころとなっている。
チョコレートプラネットの結成20周年を記念して20日に開催されたライブイベント『CHOCOLATE PLANET 20th ANNIVERSARY「ULTRA SWEET GALAXY」Day1』では、m-floのステージにn-chocoがサプライズ登場し、同曲を初披露。観客からは大歓声が沸き起こり、会場の熱気は一気に最高潮に達した。
