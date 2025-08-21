ブラジルでニュース番組の生中継中、自転車に乗った強盗がカメラの前を横切った瞬間に女性リポーターの手からスマートフォンを奪い取った。ブラジルメディア「バランス・ジェラウ」で先日起こった出来事で、同メディアがフェイスブックにその瞬間を投稿した。

テレビリポーターのベアトリス・カサデイさんが１９日、朝のニュース番組で、サンパウロの拘置所前から生中継した。原稿を読むためスマホを手に持ち、カメラを見つめているところ、突然自転車に乗った男がフレームに入ってくる様子が映っている。男は腕を伸ばし、滑らかな動きでカサデイさんの手からスマホを奪い取った。

司会者のウィリアム・レイテによると、カサデイさんは恐怖を感じたものの無事だったという。

現場にいたスタッフによると、男たちは生中継の３０分前から撮影スタッフを遠巻きに眺めていたという。そして、生中継が始まった瞬間、強盗を実行した。

先月、ブラジルでは別の番組で、街角での生中継直前に女性リポーターがスマホを盗まれそうになる事件があった。今回の事件からも推測すると、生中継でスタッフらが現場を離れることができないことを見計らって、強盗する手口だとみられるという。

その後、カサデイさんは警察に被害を届けた。