元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が２０日、ブログを更新。この日、関西テレビの「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に生出演した際、放送前にハイヒール・モモコの楽屋にあいさつに行ったことを報告した。

「生放送前に、テレビ局入りしたら…前の生放送が終わってモモコさんが楽屋にまだ残られてると聞いたのでモモコさんの楽屋にご挨拶に行かせてもらったら…テーブルの上がお宝の山」

そこにあったのは昨季ワールドシリーズを制した、大谷翔平投手が所属するドジャースのチャンピオンリングのレプリカだったという。

北斗は「先日、ＬＡに行かれて大谷選手の試合を観に行かれたそうですがなんと３時間並ばれて手に入れた大谷選手のチャンピオンリング（レプリカ）Ｙａｈｏｏニュースとかになってたので見てみたい！１と思ってたら…モモコさんの楽屋テーブルの上にキラキラ すっごいーーーーーーーーー」と、チャンピオンリングの写真をアップした。

さらに「モモコさんに【指にはめてみていいよー】と言っていただきましたが。。。恐れ多くて、指の半分でストップ モモコさんが３時間も並んでゲットしたチャンピオンリングバッチリ指奥まで入れられないー」と、実際に指にはめてみたことを明かしていた。